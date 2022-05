Amazon Aktie News: Amazon am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.345,00 EUR

Die Amazon-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 2.353,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 2.371,50 EUR. Bei 2.371,50 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 118 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3.322,50 EUR an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 29,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2.260,00 EUR ab. Abschläge von 4,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 3.866,11 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.444,00 USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 108.518,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 55,32 USD je Amazon-Aktie belaufen.

