Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag tiefer

Die Amazon-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 128,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 127,50 EUR. Bei 129,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 15.613 Stück.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,95 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie.

Am 28.07.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 121.234,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,078 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

