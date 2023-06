Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,38 EUR

0,48% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 116,92 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 116,54 EUR nach. Bei 116,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.866 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 76,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 149,63 USD.

Am 27.04.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach -0,38 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.358,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,37 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Digitaler Euro: Prototyp einer digitalen Zentralbankwährung der EZB fertiggestellt

Deutsche Telekom-Aktie steigt: Telekomwerte erholen sich von Amazon-Schock

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie mit Gewinnen: Amazon will Prime-Kunden wohl Mobilfunk anbieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com