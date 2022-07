Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Donnerstagmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 112,56 EUR

Um 07.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 112,18 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 113,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,20 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 21.397 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 18,85 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 2.227,44 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.444,00 USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 108.518,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,563 USD je Amazon-Aktie.

