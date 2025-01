Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 222,29 USD bewegte sich die Amazon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 222,29 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 223,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 222,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 993.317 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (233,00 USD) erklomm das Papier am 17.12.2024. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 4,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2024 Kursverluste bis auf 148,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 33,32 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 244,86 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 31.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,04 Prozent auf 158,88 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Amazon am 30.01.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 5,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

