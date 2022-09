Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 130,64 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 128,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 129,86 EUR. Bei 129,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.690 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 22,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 36,43 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ein EPS von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 121.234,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,079 USD je Aktie.

