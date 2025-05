Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Blick auf Amazon-Kurs

Die Aktie von Amazon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 214,42 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 214,42 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 214,56 USD. Mit einem Wert von 210,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.975.704 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 11,58 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 151,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,14 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 155,67 Mrd. USD im Vergleich zu 143,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,20 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Zoll-Deal treibt Märkte an: Mag 7 starten mit Kurssprung in die Woche

Spekulationen um NVIDIA-Aktie: Plant NVIDIA eine strategische Bitcoin-Reserve?

NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen