Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 210,29 USD.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 210,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 210,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 211,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.644.671 Amazon-Aktien.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 151,61 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,14 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 155,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,20 USD je Aktie aus.

