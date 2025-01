Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 222,43 USD.

Die Amazon-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 222,43 USD. Bei 223,46 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 223,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.572.437 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,00 USD. Dieser Kurs wurde am 17.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,75 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 32,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 244,86 USD.

Am 31.10.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,96 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,04 Prozent auf 158,88 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2024 wird am 30.01.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 5,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

