Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 100,28 EUR

-2,87% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie gab im XETRA-Handel um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 1,4 Prozent auf 100,62 EUR nach. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,61 EUR ab. Bei 102,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.418 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 6,60 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3.051,67 USD.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 116.444,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 108.518,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Alphabet-Aktie vor Aktiensplit: Sollten Anleger jetzt noch in den Google-Konzern investieren?

Amazon-Aktie steigt kräftig: Cartier und Amazon ziehen gemeinsame gegen Produktfälschungen vor Gericht

Tipps für Schnäppchenjäger: So können Amazon-Kunden optimal vom anstehenden Prime Day profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com