Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag freundlich

Um 12:03 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 100,19 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.541 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,83 USD an. 41,35 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 23,03 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,56 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 02.02.2023. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 149.204,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 137.412,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,46 USD je Aktie.

