Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Amazon 99,76 EUR

2,71% Charts

News

Analysen

Um 17.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 99,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 99,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.729 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Mit Abgaben von 5,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.051,67 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,79 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Alphabet-Aktie vor Aktiensplit: Sollten Anleger jetzt noch in den Google-Konzern investieren?

Amazon-Aktie steigt kräftig: Cartier und Amazon ziehen gemeinsame gegen Produktfälschungen vor Gericht

Tipps für Schnäppchenjäger: So können Amazon-Kunden optimal vom anstehenden Prime Day profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com