Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die Amazon-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 141,18 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 142,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 141,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,00 EUR. Bisher wurden heute 24.144 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 14,98 Prozent niedriger. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,57 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 535,00 USD.

Amazon veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ein EPS von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 121.234,00 USD gegenüber 113.080,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2022 0,141 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

