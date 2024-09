Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 188,03 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 188,03 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 188,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 186,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.482.498 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,35 USD am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 58,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 224,29 USD.

Am 01.08.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent auf 147,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,73 USD je Aktie.

