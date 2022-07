Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Amazon 114,00 EUR

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 18.07.2022 09:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 113,42 EUR. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 113,70 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,30 EUR nach. Bei 113,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.659 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 20,16 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.778,00 USD je Amazon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116.444,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 108.518,00 USD eingefahren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,504 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

