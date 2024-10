Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagnachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel kam die Amazon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 187,55 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 187,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 188,26 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 186,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.430.902 Amazon-Aktien.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,20 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 118,35 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 221,43 USD an.

Am 01.08.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 147,98 Mrd. USD gegenüber 134,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

