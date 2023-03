Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,17 EUR

-0,73% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 97,80 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.949 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,83 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Mit einem Zuwachs von 42,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 146,56 USD angegeben.

Am 02.02.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137.412,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.204,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,46 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Spotify-Aktie stabil: Bereits angekündigtes Hifi-Angebot mit besserer Qualität weiter in Planung

Finanzielle Sorgen: Musks Twitter hat Schulden bei Amazon

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com