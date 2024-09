Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Amazon-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 189,94 USD.

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 189,94 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 190,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 189,67 USD. Bei 190,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.750.188 Amazon-Aktien.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 201,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 5,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,35 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 224,29 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 147,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Analyst warnt: NVIDIAs Konzentration auf vier Großkunden könnte zum Problem werden

Hohe Stromrechnung? - So spart man beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie

Intel-Aktie springt hoch: Intel legt den Bau der Chip-Fabrik in Magdeburg auf Eis