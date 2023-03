Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,9 Prozent auf 98,57 USD. Bisher wurden heute 142.186 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 30.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 170,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 42,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 21,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,56 USD aus.

Am 02.02.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.04.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 USD je Amazon-Aktie belaufen.

