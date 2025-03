Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 194,06 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 194,06 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 192,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 7.634.535 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 151,61 USD am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 21,87 Prozent sinken.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 258,86 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 187,79 Mrd. USD im Vergleich zu 169,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.

