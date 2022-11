Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon schiebt sich am Montagmittag vor

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,01 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 90,98 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 91,55 EUR. Bei 91,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.893 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 45,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,32 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 5,40 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 520,70 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Aktie ausweisen dürften.

