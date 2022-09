Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 120,02 EUR

Der Amazon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 119,30 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,12 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 2.589 Stück.

Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). 28,15 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 94,39 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,071 USD fest.

Redaktion finanzen.net

