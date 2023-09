Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,5 Prozent auf 131,27 USD.

Das Papier von Amazon konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 131,27 USD. Bei 131,79 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,19 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 11.362.211 Amazon-Aktien.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,86 USD an. Gewinne von 11,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,44 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,13 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,20 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 134.383,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 121.234,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie leichter: Spin-off 'The Continental: Aus der Welt von John Wick' geht an den Start

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie etwas tiefer: Chatten mit Alexa - Wie Amazon auf die Chatbot-Welle aufspringt

BVB-Aktie dreht ins Minus: Borussia Dortmund in Paris auf weiter auf Formsuche - Sabitzer muss pausieren