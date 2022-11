Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon behauptet sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,04 EUR

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 89,49 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 90,88 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,65 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.324 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 45,80 Prozent Luft nach oben. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 520,70 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.101,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Aktie ausweisen dürften.

Amazon-Aktie, Walmart-Aktie & Co.: Mit diesen sieben US-Aktien können Anleger vom Weihnachtskaufrausch profitieren

Amazon-Aktie in Rot: Stellenabbau bei Amazon soll sich im kommenden Jahr fortsetzen

Schlechte Aussichten für Tech-Aktien: Diese 10 US-Aktien der alten Garde empfiehlt Marktexperte Jim Cramer

