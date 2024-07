Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon verteuert sich am Dienstagnachmittag

Kurs der Amazon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 187,21 USD zu.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 187,21 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,55 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 184,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.099.297 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 201,20 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 7,47 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD. Mit einem Kursverlust von 36,78 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 143,31 Mrd. USD gegenüber 127,36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Amazon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 4,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

