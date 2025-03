Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Amazon am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 205,68 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 206,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.086.336 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Mit einem Zuwachs von 17,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,61 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 35,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,86 USD.

Amazon ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 187,79 Mrd. USD gegenüber 169,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.

