Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 111,28 EUR

0,98% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 110,48 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 110,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,68 EUR. Bisher wurden heute 5.349 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,47 Prozent. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 17,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.230,22 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108.518,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116.444,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Amazon-Aktie fest: Amazon entwickelt Software, die mit wenig Ausgangsdaten Stimmen imitieren kann

Bundeskartellamt nimmt Googles Umgang mit Karten-Konkurrenz ins Visier - Alphabet-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com