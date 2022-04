Amazon Aktie News: Amazon fällt am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.700,00 EUR

Die Amazon-Aktie wies um 07:32 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2.620,00 EUR abwärts.

Bei einem Wert von 3.322,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,14 Prozent hinzugewinnen. Am 24.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2.385,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 4.250,00 USD.

Amazon veröffentlichte am 03.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 27,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 14,09 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137.412,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125.555,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 70,97 USD fest.

