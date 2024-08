Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Mittwochnachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 171,81 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 171,81 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 171,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 758.984 Amazon-Aktien.

Bei einem Wert von 201,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,11 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 224,29 USD angegeben.

Amazon gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,98 Mrd. USD – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 134,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Amazon am 24.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,73 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

