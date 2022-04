Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag massiv unter Druck

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.407,50 EUR

-12,83% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 11,2 Prozent auf 2.398,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2.395,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2.527,00 EUR. Zuletzt wechselten 30.519 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3.321,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,79 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2.395,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.866,11 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon veröffentlichte am 03.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137.412,00 USD umgesetzt, gegenüber 125.555,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 70,96 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Ausblick: Amazon gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nach Tesla, Amazon, Alphabet: Welches Unternehmen könnte als nächstes einen Aktiensplit durchführen?

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Abo-Service 'One' in Berlin ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com