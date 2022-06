Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Amazon 102,56 EUR

Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 102,16 EUR. Bei 102,00 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.854 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 38,48 Prozent zulegen. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 8,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.230,22 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.04.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,65 USD je Amazon-Aktie belaufen.

