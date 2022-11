Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,40 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 04:22 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 89,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.987 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 157,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 43,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,32 EUR am 10.11.2022. Abschläge von 3,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 517,70 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Verlust von -0,097 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

