Amazon Aktie News: Amazon schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 31.05.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2.212,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.151,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.099 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3.321,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,31 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1.887,80 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 15,56 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 3.866,11 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.04.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -7,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,79 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 präsentieren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 53,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com