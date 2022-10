Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 103,36 EUR

Die Amazon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 103,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 103,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 103,80 EUR. Zuletzt wechselten 8.816 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 166,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 37,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 9,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 521,70 USD angegeben.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent auf 127.101,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Amazon im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,065 USD einfahren.

