Spezielle Vorteile für junge Unternehmen: So will Amazon Startups für sich gewinnen

Das umfangreiche Warenangebot des Onlinehändlers Amazon ist längst nicht mehr nur für den privaten Konsum und Bedarf gedacht, auch für junge Unternehmen und Startups gibt es mittlerweile zahlreiche Artikel. So bietet das Onlinewarenhaus - von der Büroklammer bis zur Folienmaschine - alles, was ein Betrieb benötigt.

Rund 250 Millionen Produkte für Geschäftskunden

Mit der Sparte Amazon Business entwickelte der E-Commerce-Gigant gerade für den Bedarf von Unternehmen ein einzigartiges Programm, welches den Firmenkunden spezielle Kauf-, Liefer- und Produktoptionen bietet. Diese Business-Plattform wurde schon im Jahr 2015 ins Leben gerufen und generiert mittlerweile einen Umsatz von fast zehn Milliarden US-Dollar. Mit weit über 250 Millionen verschiedenen Produkten und einer Verfügbarkeit in insgesamt acht Industrieländern der Welt hat Amazon Business somit einen optimalen Zugang zu Gewerbetreibenden, jungen Unternehmen und Startups.

Mengenrabatt, Einkaufsmanagement und weitere Vorteile

Im Gegensatz zum Service für Privatkunden bietet der Einkauf über einen Amazon Business-Account viele weitere Vorteile. So werden beispielsweise größere Bestellungen ohne Aufpreis auf einer oder mehreren Paletten angeliefert. Dabei gelten für über fünf Millionen Produkte sogar spezielle Mengenrabatte für Geschäftskunden.

Neben einer verbesserten Transparenz aufgrund von individuellen Grafiken und Tabellen, welche sich auf den firmeneigenen Warenkorb und die Aktivitäten des Accounts beziehen, profitieren die Kunden von Amazon Business auch von dem Zugriff auf downloadbare Rechnungen, welche extra die Umsatzsteuer ausgewiesen haben. Somit fällt es den Kunden einfacher, die Nettopreise einzelner Anbieter zu vergleichen.

Kontrollierte Sammelbestellungen

Sofern ein Bestellprozess über eine einzige Person nicht ausreicht oder zu kompliziert wird, bietet Amazon die Möglichkeit an, mehrere Nutzerkonten zusammenzuschließen. Dabei kann dann zwischen Administratoren und Auftraggebern unterschieden werden. Während sich die Auftraggeber ihre Produktwünsche in den Warenkorb legen, kümmern sich die Administratoren um die Budgetlimits und die individuellen Bestellgenehmigungen. Dies funktioniert natürlich nicht nur für einzelne Nutzer, sondern auch für ganze Geschäftsabteilungen. Dementsprechend lassen sich für jede Gruppe eigene Ausgabelimits und Freigabeprozesse bestimmen. So kann das Einkaufsverhalten jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder Abteilung genauestens überprüft werden.

Onlinehändler auf Unternehmerfang

Mit derartigen Angeboten gelingt es dem Onlinehändler, seinen Kundenstamm weiter auszubauen und die Absatzzahlen der Waren auch im Business-to-Business-Geschäft zu steigern. Hierbei dürfte es gerade für junge Unternehmen und Startups sehr lukrativ sein, einen eigenen Amazon Business-Account zu betreiben.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com