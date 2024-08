AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 133,09 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 133,09 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 132,67 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 134,54 USD. Zuletzt wechselten 1.726.728 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 227,29 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,78 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024. In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,02 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent auf 5,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,42 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Kursverluste bei NVIDIA & AMD: Analysten sehen Kaufgelegenheit

Juli 2024: Experten empfehlen AMD-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren