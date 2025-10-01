DAX24.120 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,2%Nas22.645 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1753 +0,1%Öl65,44 -2,4%Gold3.878 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

01.10.25 16:09 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 332,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
280,35 EUR -10,05 EUR -3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 332,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die American Express-Aktie bei 333,60 USD. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 330,74 USD. Mit einem Wert von 331,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 50.649 Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 5,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit einem Kursverlust von 33,55 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,15 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 18.07.2025. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.10.2026 dürfte American Express die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

