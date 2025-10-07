American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagabend im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 327,18 USD.

Die American Express-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 327,18 USD. In der Spitze fiel die American Express-Aktie bis auf 325,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 332,65 USD. Zuletzt wechselten 90.039 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 349,10 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 6,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 48,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

