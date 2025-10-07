American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagnachmittag in Rot

American Express im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 331,10 USD nach.

Das Papier von American Express befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 331,10 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte American Express-Aktie bei 331,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 332,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 29.903 American Express-Aktien.

Bei 349,10 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 5,44 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 50,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,15 USD.

American Express gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 19,93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18,40 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren