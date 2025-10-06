American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei American Express am Montagabend zu

American Express im Blick

Die Aktie von American Express zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 331,66 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 331,66 USD. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 333,97 USD aus. Bei 332,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.310 American Express-Aktien.

Bei 349,10 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 5,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 50,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 17.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren