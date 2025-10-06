American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 329,07 USD.
Um 15:51 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 329,07 USD ab. Die American Express-Aktie sank bis auf 329,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 332,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 47.159 American Express-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,10 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Bei 220,64 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,15 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 USD, nach 4,15 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 16.10.2026 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
