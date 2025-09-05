American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 324,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:04 Uhr 0,4 Prozent auf 324,90 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 324,23 USD. Bei 326,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 110.796 American Express-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,27 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,27 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,09 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent auf 19,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.

