American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 323,60 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 323,60 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 320,80 USD. Bei 322,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 138.330 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,27 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 31,82 Prozent wieder erreichen.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,40 USD aus.

Am 18.07.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

