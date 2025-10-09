American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Donnerstagabend fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 324,69 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 324,69 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Express-Aktie bei 328,15 USD. Bei 326,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 123.859 American Express-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Gewinne von 7,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,05 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 USD, nach 4,15 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht