DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Profil
Aktie im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit KursVerlusten

08.10.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit KursVerlusten

Die Aktie von American Express gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 324,41 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
282,00 EUR -0,70 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 324,41 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 323,90 USD nach. Mit einem Wert von 328,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.128 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 349,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 47,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 USD je Aktie erzielt worden. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von American Express.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
