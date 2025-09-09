DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.473 -0,5%Nas21.864 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

10.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 323,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 0,4 Prozent auf 323,19 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 321,46 USD. Bei 322,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.382 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,27 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 46,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 19,93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18,40 Mrd. USD umsetzen können.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

