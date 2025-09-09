American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 323,19 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:05 Uhr 0,4 Prozent auf 323,19 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 321,46 USD. Bei 322,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.382 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,27 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 46,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,40 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.
Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat American Express im vergangenen Quartal 19,93 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte American Express 18,40 Mrd. USD umsetzen können.
Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen
Von blau bis schwarz: Die Bedeutung der Kreditkartenfarben und ihre Vorteile
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen