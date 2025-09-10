American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagnachmittag höher

So entwickelt sich American Express

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 326,31 USD.

Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 326,31 USD. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 326,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 323,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 32.965 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (332,27 USD) erklomm das Papier am 06.09.2025. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,38 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 USD belaufen.

Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen.

Die American Express-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen

Von blau bis schwarz: Die Bedeutung der Kreditkartenfarben und ihre Vorteile