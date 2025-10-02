DAX24.396 +1,2%Est505.645 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.767 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
American Express im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express steigt am Donnerstagnachmittag

02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 330,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
280,10 EUR -3,50 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die American Express-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 330,32 USD zu. Kurzfristig markierte die American Express-Aktie bei 330,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 328,45 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 33.947 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 349,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 49,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,15 USD aus.

American Express gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2025 veröffentlicht. Am 16.10.2026 wird American Express schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,33 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

