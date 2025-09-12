DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.856 +0,1%Nas22.311 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
American Express im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Abend

15.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gewinnt am Abend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 326,78 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 20:04 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 326,78 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 330,12 USD. Bei 326,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.735 American Express-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (332,27 USD) erklomm das Papier am 06.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,68 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,40 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2026 17,30 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
