DAX23.780 +0,2%ESt505.511 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.334 ±0,0%Nas22.542 -0,2%Bitcoin96.266 -1,2%Euro1,1736 +0,1%Öl67,09 -0,8%Gold3.847 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
S&P 500-Wert The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht S&P 500-Wert The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im September zurück

30.09.25 16:12 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im September eingetrübt. Der Indikator fiel auf 40,6 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im August stand der Index bei 41,5 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 43,0 Punkte erwartet.

Wer­bung

Der Frühindikator liegt damit unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Ausschlaggebend dafür waren ein weiterer starker Rückgang bei den Auftragseingängen sowie Rückgänge bei den Zulieferungen und der Beschäftigung. Dies wurde teilweise durch Anstiege bei der Produktion und den Auftragsbeständen ausgeglichen.

Der Index für den Auftragseingang fiel um 7,0 Punkte, womit der Index knapp über dem bisherigen Jahrestief vom Mai lag. Der Beschäftigungsindex sank um 4,1 Punkte, womit der Index den niedrigsten Stand seit Juni 2009 erreichte.

Wer­bung

Index für die Produktion stieg dagegen um 3,8 Punkte. Dies war der erste Anstieg des Subindex nach fünf Rückgängen in Folge.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung

September 30, 2025 10:13 ET (14:13 GMT)